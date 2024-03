Campobasso: La Final Four di Coppa Italia di Serie B1 e B2 maschile e femminile 2024 entra nel vivo: domani, venerdÃ¬ 29 e sabato 30 marzo, al PalaUnimol

La Final Four di Coppa Italia di Serie B 2024 è pronta ad entrare nel vivo: domani, venerdì 29 e sabato 30 marzo, al PalaUnimol e alla palestra Ipia Montini di Campobasso, si disputeranno le semifinali e finali di Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile.

Il capoluogo di regione molisano prende il testimone da Bologna ed è pronto a far emergere nuovamente la passione di un territorio che, nell’ultimo quadriennio, è sempre stato sede di eventi di spessore, non ultimo il trofeo delle Regioni targato AeQuilibrium della scorsa estate.

Domani il via sarà al mattino alle 9.30 con il primo match del tabellone di B2 femminile con la sfida tra le pontine del Terracina e le piacentine dell’Alseno. A seguire spazio per la seconda semifinale che metterà di fronte le pugliesi del Bisceglie e le piemontesi dell’Alessandria. Entrambe le sfide si svolgeranno nell’impianto Ipia Montini.

Le due formazioni vincitrici affronteranno poi la prima finale del programma del sabato alle ore 10 sul parquet del PalaUnimol. Nel pomeriggio, invece, alle 16 ed alle 19 semifinali per i tornei di B1 femminile e B maschile: sul primo fronte al PalaUnimol, per il secondo versante all’Ipia Montini.

Nel terzo torneo nazionale in rosa la prima semifinale sarà tra le brianzole del Concorrezzo e le romagnole dell’Imola per un match che si annuncia particolarmente intenso, così come il successivo tra le toscane del Castelfranco di Sotto e le venete del Castelfranco Veneto.

In contemporanea, per la B maschile, nello scenario dell’Ipia Montini ad aprire le ostilità (ore 16) saranno i toscani del Castelfranco di Sotto e gli orobici dello Scanzorosciate. Poi, alle 19, i padroni di casa degli Spike Devils Campobasso nel loro tradizionale scenario affronteranno la Domotek Reggio Calabria, remake di una sfida che, sempre in Coppa Italia, si è svolta lo scorso 4 febbraio sul parquet dei reggini.

Questi due tornei vedranno le finali nel pomeriggio di sabato nello scenario del PalaUnimol: alle 15.30 la B1 femminile, mentre alle 18 la B maschile.

Per tutte le delegazioni che, nel pomeriggio raggiungeranno il Molise, in serata spazio alla riunione tecnica, primo atto di un evento che si annuncia intenso e pronto a regalare emozioni al pari di quelli che già il territorio ha ospitato con ottimi riscontri.

Copertura streaming della manifestazione:

Tutte le gare della Coppa Italia di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI.

IL CALENDARIO COMPLETO DELL’EVENTO

Coppa Italia Serie B2 femminile

Venerdì 29 marzo (Palestra Ipia Montini)

ore 9.30 prima semifinale: Futura Terracina 92 - Rossetti Market CONAD

ore 11.30 seconda semifinale: Star Volley Bisceglie - Acrobatica Group

Sabato 30 marzo (Pala Unimol)

ore 10 finale 1° e 2° posto

Coppa Italia Serie B1 femminile

Venerdì 29 marzo (Pala Unimol)

ore 16 prima semifinale: Centemero Concorezzo - CSI Clai Imola

ore 19 seconda semifinale: FGL-Zuma Pall.C/Franco - Azimut Giorgione

Sabato 30 marzo (PalaUnimol)

ore 17 finale 1° e 2° posto

Coppa Italia Serie B maschile

Venerdì 29 marzo (Palestra Ipia Montini)

ore 16 prima semifinale: Toscana Garden Arno - Scanzorosciate Pall.Bg

ore 19 seconda semifinale: Energytime Spike - Domotek Volley

Sabato 30 marzo (Pala Unimol)

ore 18 finale 1° e 2° posto