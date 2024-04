Turismo e sport: Lâ€™Aquila numeri da record nella prevendita per il Vastogirardi.

Dopo la vittoria contro la Sambenedettese, la squadra dell'Aquila è pronta a continuare il proprio sogno e affrontare il Vastogirardi in trasferta. La prevendita per il match è già stata lanciata e i risultati sono incoraggianti, come confermato dal comunicato ufficiale del club rossoblù.

In poche ore sono stati venduti ben 200 dei 250 biglietti messi a disposizione per la trasferta a Vastogirardi. Vista la limitata disponibilità, il club consiglia agli interessati di agire tempestivamente per assicurarsi un posto.

Questa notizia non riguarda solo il calcio, ma ha anche un impatto positivo sul territorio. Tra le 200-250 persone che si recheranno a Vastogirardi e nei paesi circostanti, ci sarà un'opportunità per scoprire e apprezzare il nostro territorio. Inoltre, questo evento rappresenta un piccolo respiro per i ristoratori e il commercio locale in generale.

Lo sport, oltre a emozionare sul campo, può anche essere uno dei motori della ripresa economica.

fonte- https://www.sportabruzzo.com/2024/04/laquila-buoni-numeri-nella-prevendita-per-il-vastogirardi/