12Â° TORNEO NAZIONALE "L'ATENE DEL SANNIO" AD AGNONE: Una Giornata di Calcio Giovanile e Amicizia

L'Olympia Agnonese si prepara per il primo grande appuntamento del settore giovanile del 2024 con il 12° Torneo Nazionale "AGNONE L'ATENE DEL SANNIO". Questo entusiasmante evento, dedicato alla categoria ALLIEVI 2007-2008, si terrà giovedì 25 maggio 2024 presso lo stadio comunale senza barriere di Agnone, con inizio alle ore 10:00.

Allievi Olympia Agnonese

Il torneo, organizzato dalla società Olympia in collaborazione con il Comune di Agnone, la F.I.G.C. Regionale, il CONI, e la Pro Loco, promette una giornata all'insegna dello sport, della lealtà e dell'amicizia. Quattro squadre si sfideranno nel torneo QUADRANGOLARE, tra cui l'U.S. e naturalmente i padroni di casa, l'OL. AGNONESE, guidati dai ragazzi del Mister Menna Giovanni, reduce dal campionato.

Non mancherà la partecipazione entusiasta dei genitori, che seguiranno le gesta dei propri figli sul campo, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Il torneo si svolgerà con la formula dell'eliminazione diretta, culminando con le finali per il Terzo-Quarto posto e per il Primo-Secondo posto.

Am Juvenes Campobasso

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con l'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalle regole ufficiali del gioco.

Alla manifestazione sarà presente il Mister Giuffrè della prima squadra, oltre a osservatori attenti alle prestazioni dei giovani calciatori. Saranno presenti anche illustri ospiti, tra cui il sindaco dott. Saia Daniele, l'assessore allo sport Ing. Marcovecchio F., il presidente provinciale F.I.G.C. Rossi Nino, il presidente regionale Piero Di Cristinzi, il presidente del CONI regionale prof. Vincenzo D'Angelo, e altri rappresentanti delle istituzioni sportive.

La giornata si concluderà con la premiazione delle squadre partecipanti da parte delle autorità presenti, seguita da un buffet di chiusura aperto a tutti gli atleti, i genitori e gli intervenuti. L'evento si propone di esaltare le doti tecnico-tattiche dei giovani giocatori e di offrire loro un'importante vetrina per mostrare il proprio talento.

Secondo il responsabile della scuola Calcio, Fernando Sica, sarà una grande giornata di sport all'insegna del fair play e dell'amicizia, un'opportunità per socializzare e stringere nuove amicizie, valorizzando i principi fondamentali dello sport e dell'educazione.

Infine, Sica ringrazia gli sponsor che hanno reso possibile l'allestimento dell'evento e invita tutti gli amanti del calcio e del volontariato a partecipare numerosi, per concludere con allegria questa emozionante annata calcistica.