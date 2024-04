Il Torneo Regionale Agnone "Atene del Sannio" vede trionfare l'Olympia Agnonese nei rigori contro la Renato Curi Pescara

Nel campo del Civitelle, si è svolta la dodicesima edizione del Torneo Regionale Agnone "Atene del Sannio", dedicato alle squadre giovanili di categoria Allievi. Organizzato dalla Polisportiva Olympia Agnonese, il torneo ha visto la partecipazione di 4 squadre: l'Olympia Agnonese, la Renato Curi Pescara, la A.M. Juvenes Campobasso e la Virtus Anxanum Lanciano.

Il Quadrangolare, iniziato questa mattina, ha visto le squadre sfidarsi in partite della durata di 70 minuti. La finale per il primo e il secondo posto ha visto l'Olympia Agnonese di Mister Giovanni Menna prevalere ai rigori per 3-2 sulla Renato Curi Pescara, dopo che la partita si era chiusa sul punteggio di 2-2 (3-3 ai tempi supplementari).

La A.M. Juvenes Campobasso si è assicurata il terzo posto battendo nella finalina la Virtus Anxanum Lanciano per 2-1. È stata una grande prestazione di tutti i calciatori dell'Olympia Agnonese, con il premio di migliore giocatore del torneo assegnato a Miscischia Simone. Tra gli assoluti protagonisti, il portiere Pazzola Manuel, autore di 4 parate decisive sui rigori e autore del gol decisivo per la vittoria della sua squadra.

Il torneo è stato un successo, con una giornata all'insegna dello sport e della partecipazione calorosa del pubblico presente. Un ringraziamento va al responsabile del Settore Giovanile Scolastico, Prof. Fernando Sica, e a tutti gli atleti, allenatori, dirigenti, arbitri e spettatori che hanno contribuito al buon esito dell'evento.