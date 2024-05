OLYMPIA Agnonese trionfa a Termoli: 3-2 in una partita epica!

Nella frenetica battaglia sul campo “NEUTRO” Vincenzo De Santis di Montenero di Bisaccia la vinciamo noi! l'OLYMPIA Agnonese ha conquistato una vittoria indimenticabile contro la squadra Difesa Grande Termoli, con un risultato finale di 3-2. In una partita che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo minuto, i ragazzi guidati da Gioffrè hanno dimostrato una determinazione inarrestabile.

La partita è stata un vero spettacolo di cuore e grinta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per portare a casa i tre punti. Il Termoli ha iniziato forte, trovando il vantaggio nel primo tempo, ma l'OLYMPIA Agnonese non si è lasciata intimidire.

Nella ripresa, è stato Di Ciocco a pareggiare i conti al 20', sfruttando abilmente un'incertezza del portiere locale. Poi, dopo soli 4 minuti, è arrivato l'eurogol di Porfilio, che ha trafitto il portiere con un preciso tiro dalla distanza, portando l'OLYMPIA in vantaggio.

L'entusiasmo della squadra non si è fermato qui: l'egiziano Omar ha siglato un gol su calcio di rigore, dopo un fallo commesso in area dal portiere avversario su Di Dona. Nonostante un accorciamento delle distanze da parte del Termoli a cinque minuti dalla fine, i ragazzi dell'OLYMPIA hanno difeso con tenacia il proprio vantaggio fino al fischio finale.

Ora, l'attenzione si sposta sul prossimo importante incontro: domenica 19 maggio al Colalillo di Boiano, dove l'OLYMPIA Agnonese affronterà l'ultimo play out per garantirsi la permanenza in Eccellenza. Con l'adrenalina ancora alta e la determinazione a mille, i ragazzi di mister Gioffrè sono pronti a lottare con tutte le loro forze per mantenere vivo il sogno della Eccellenza.

La storia della gloriosa OLYMPIA dimostra che nei momenti decisivi è sempre presente, pronta a combattere con amore e passione per i colori granata. Con il sostegno dei loro tifosi, i ragazzi sono pronti a scrivere un altro capitolo memorabile nella loro storia sportiva.