Torneo Regionale "Agnone Città d'Arte" in Memoria di Michele Guerrizio: Passione e ricordo allo stadio Civitelle

Nel cuore della stagione calcistica, Agnone si prepara a ospitare il 12° Torneo Regionale “ Agnone città d'arte” dedicato alla memoria di Michele Guerrizio, figura amata e stimata nella comunità locale. L'evento avrà luogo domenica 19 maggio presso lo stadio Civitelle, con calcio d'inizio fissato per le ore 10. La Categoria "Giovanissimi" si prepara a sfidarsi in un quadrangolare che promette spettacolo e emozioni.

Michele Guerrizio, oltre ad essere stato un appassionato del gioco del calcio, ha lasciato un'impronta indelebile come infermiere professionale e collaboratore instancabile della Polisportiva Olympia per quasi trent'anni. Il suo contributo alla FIGC regionale con le squadre rappresentative ha evidenziato la sua dedizione allo sport e all'inclusione sociale.

Descritto come gentile, generoso, disponibile e professionalmente preparato, Michele Guerrizio è stato un faro per molteplici attività, lasciando un vuoto profondo nel tessuto sociale dopo la sua scomparsa. Tuttavia, la sua passione per il calcio continua a vivere attraverso la partecipazione di suo nipote omonimo, Michele Guerrizio, che gioca nella squadra giovanile dei Giovanissimi Olympia Agnonese, squadra selezionata personalmente dal responsabile del settore giovanile, il professor Sica.

La Polisportiva Olympia intende onorare la memoria di Michele Guerrizio attraverso questo torneo, che rappresenta non solo una celebrazione del suo amore per il calcio, ma anche un tributo al suo impegno e alla sua influenza positiva nella comunità. Durante l'evento, la famiglia di Guerrizio riceverà una targa ricordo, simbolo tangibile dell'affetto e del rispetto che continua a ispirare.

Il quadrangolare vedrà la partecipazione delle seguenti squadre:

Olympia Agnonese

Curi Pescara

A.M. Juvenes

Pro Calcio Juneres Casteldisangro

In un'atmosfera carica di emozioni e spirito sportivo, i giovani calciatori daranno il meglio di sé sul campo, portando avanti il ricordo di Michele Guerrizio attraverso il gioco che lui tanto amava.