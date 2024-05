Successo al Civitelle: Ultima Lezione di Mister Di GesÃ¹ di Tecnica Sportiva per Pulcini e Piccoli Amici

Oggi il campo Civitelle di Agnone è stato animato da un vivace gruppo di bambini, vestiti di tutto punto con le loro divise da calciatori, con il proprio nome scritto sulla schiena come veri professionisti. Si è tenuta la terza e ultima lezione di tecnica sportiva per le categorie Pulcini e Piccoli Amici, con la partecipazione di Mister Di Gesù, l'attuale tecnico del Sassuolo Calcio.

La sessione è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di un ospite: Mister Dell'Oglio, che ha alle spalle un'esperienza di ben quattro anni come tecnico per l'Olympia Agnonese. Durante questi anni, la polisportiva ha vissuto un periodo di crescita e successo, grazie alla dedizione e alla competenza dei suoi tecnici.

Questi incontri, organizzati dal responsabile del settore giovanile, Prof. Sica, rappresentano un'opportunità preziosa per i giovani calciatori di apprendere dai migliori, migliorare le proprie abilità tecniche e sviluppare una comprensione più profonda del gioco. La partecipazione di figure di rilievo come Di Gesù e Dell'Oglio testimonia l'importanza attribuita alla formazione delle giovani leve e all'investimento sul loro futuro sportivo.

La serie di lezioni ha dimostrato quanto sia fondamentale il ruolo di tecnici qualificati e appassionati nel coltivare il talento delle nuove generazioni, garantendo così un futuro promettente per la polisportiva e per il calcio giovanile in generale.