Successo dell'Olympia Agnonese nella Finale Provinciale Esordienti a Castel di Sangro

Oggi pomeriggio, presso lo stadio di Castel di Sangro, si è conclusa la fase finale provinciale della categoria Esordienti Misti 2011-2012. I ragazzi di mister Patriarca e mister Delli Quadri si sono classificati primi insieme ai ragazzi del Pro Calcio Junior di Castel di Sangro.

È stata una bella partita, giocata con grande spirito sportivo e sotto gli occhi di numerosi genitori provenienti sia da Castel di Sangro che da Agnone, giunti per assistere alla festa finale e alla premiazione dei loro figli, che hanno ricevuto medaglie e una coppa per la società.

Alla cerimonia finale di premiazione, i ragazzi sono stati omaggiati dal presidente provinciale della FIGC, Nino Rossi, e dal delegato Renato, il quale ha speso bellissime parole per i ragazzi, lodandoli per la sportività e il rispetto degli avversari. Ha anche ringraziato i genitori, accorsi in gran numero per vedere giocare i loro figli e condividere la loro gioia e felicità. Parole di elogio sono state riservate anche al professor Sica, responsabile del settore giovanile, sempre presente e partecipe.

È stata una splendida giornata di sport, coronata da un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per il gustoso buffet offerto a tutti i ragazzi, dirigenti e allenatori presenti, da parte della società del Pro Calcio Junior di Castel di Sangro. Il professor Sica ha concluso ringraziando tutti, presente anche oggi come ieri a Vasto nelle manifestazioni dei ragazzi della gloriosa Olympia.