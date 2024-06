Ultimo Torneo della Stagione per il Settore Giovanile dell'Olympia: Scendono in campo 120 ragazzi, categoria Esordienti

Domenica, al Civitelle di Agnone, si disputerà l'ultimo torneo della stagione calcistica per il settore giovanile dell'Olympia. Scenderanno in campo gli esordienti misti 2011-2012, allenati da mister Delli Quadri e mister Patriarca. Visto il buon numero di ragazzi dell'Olympia, si presenteranno divisi in due squadre, A e B, per dare a tutti la possibilità di giocare.

Saranno presenti sei squadre, divise in due gironi. Le squadre si affronteranno in partite di sola andata. Nella seconda fase, le prime classificate dei rispettivi gironi si contenderanno la finale per il 1° e 2° posto, le seconde per il 3° e 4° posto, e le terze per il 5° e 6° posto.

È prevista una numerosa presenza di genitori che seguiranno i propri figli, per un totale di circa 120 ragazzi partecipanti. Durante la pausa pranzo, afferma Sica, responsabile del torneo, tutti i partecipanti potranno gustare nei vari ristoranti del paese i numerosi prodotti della cucina agnonese, molto apprezzata dai turisti che visitano la nostra accogliente e ridente cittadina.