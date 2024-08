Olympia Agnonese verso l'Eccellenza: attesa per l'ufficialitÃ  del ripescaggio

L’Olympia Agnonese è pronta a tornare in campo per il prossimo campionato di Eccellenza. Sebbene l’ufficialità sia attesa per l'inizio della prossima settimana, fonti affidabili indicano che la domanda di ripescaggio del club di viale Castelnuovo è stata accolta dalla Figc molisana. Martedì prossimo, durante la riunione per la ratifica dei nuovi gironi, l'annuncio dovrebbe essere confermato.

La svolta è avvenuta l'ultimo giorno utile per le iscrizioni (1° agosto), quando si sono ritirati dal torneo regionale Real Fortore e Turris (Santa Croce di Magliano). Quest'ultimo ritiro è avvolto da un alone di mistero: inizialmente la squadra era stata regolarmente iscritta, per poi essere ritirata. Questa situazione ha permesso all’Olympia Agnonese e all’Aesernia di essere ripescate in Eccellenza.

La notizia del ripescaggio, sebbene ancora non ufficiale, è già ampiamente diffusa ad Agnone, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La nuova energia del gruppo dirigente, dei nuovi calciatori e dei nuovi tecnici, Dell'Oglio e Menna promette un futuro brillante. La speranza è che questa opportunità possa portare una stagione entusiasmante, lontana dalle sofferenze dell’ultimo campionato conclusosi con la retrocessione ai play-out.