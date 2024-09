LND-Assemblea Elettiva e Festa del Calcio Molisano: il 13 settembre si rinnova il Comitato Regionale Molise e si premiano le eccellenze del calcio locale

Si svolgerà Venerdì 13 settembre 2024, con inizio alle ore 18:00, presso la Sala Ricevimenti “Coriolis” a Ripalimosani, l’Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali del Comitato Regionale Molise e della Lega Nazionale Dilettanti a valere per il quadriennio 2025/2028 per i seguenti incarichi:

elezione del Presidente del Comitato Regionale; 

elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo del C.R. Molise (cinque Consiglieri da eleggere); 

elezione dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del C.R. Molise (cinque Revisori da eleggere);

 elezione dei Delegati Assembleari LND (quattro Delegati da eleggere);

 elezione del Responsabile Regionale del Calcio a Cinque;

 designazione del candidato alla carica di Presidente della LND;

 designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della LND;

 designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della LND (sulla base dell’area territoriale di appartenenza);

 designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della LND;

 designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività Giovanile e Scolastica (sulla base dell’area territoriale di appartenenza).

A seguire si svolgerà la “Festa del Calcio Molisano”, consueto appuntamento annuale nel corso del quale verranno premiate le società che hanno vinto i vari Campionati Regionali, la Coppa Disciplina e il “Premio Lealtà nello Sport”, unitamente a dirigenti, giocatori, arbitri e allenatori, protagonisti della vita agonistica del C.R. Molise nella stagione sportiva 2023/2024.

Verrà consegnato anche un riconoscimento importante, volto a premiare la passione, la fedeltà ed il senso di appartenenza di una società che ha raggiunto il traguardo dei quarant’anni di attività. All’evento prenderanno parte il Presidente Giancarlo Abete e alcuni componenti del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, unitamente alle autorità Politiche ed Istituzionali della nostra regione.

Ancora non confermata, a causa di impegni federali, la presenza del Presidente della FIGC Gabriele Gravina.