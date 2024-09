Serie D, Girone F: L'Isernia pronta alla sfida contro il Vigor Senigallia al Civitelle di Agnone

Agnone 20 settembre 2024 – Domenica 22 settembre, alle ore 15:00, l'Isernia Calcio affronterà la sua terza partita di campionato nel Girone F della Serie D. La gara si svolgerà presso lo Stadio Civitelle di Agnone, gentilmente concesso dalla società Olympia Agnonese, che condivide un rapporto di grande amicizia e rispetto con il club isernino, come ha affermato il Prof. Sica, vicepresidente della Polisportiva Olympia Agnone

La sfida, che vedrà i biancocelesti opposti al Vigor Senigallia, è un banco di prova importante per la squadra allenata da mister Angelini, alla ricerca di una vittoria che potrebbe dare continuità al buon inizio di stagione. Nonostante l'ostacolo rappresentato dalla compagine marchigiana, i giocatori dell'Isernia sono determinati a sfruttare al meglio il fattore campo, anche se lontani dalla propria casa.

La società Olympia Agnonese, attraverso un comunicato, ha voluto esprimere il proprio supporto all'Isernia, augurando "un grande in bocca al lupo alla squadra e a tutta la città, sperando in una splendida vittoria". Il clima di solidarietà e cooperazione tra le due realtà calcistiche molisane dimostra l'importanza dei valori sportivi e del rispetto reciproco.

L'Isernia scenderà in campo con l'obiettivo di conquistare tre punti preziosi e mantenere alta l'attenzione verso una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. I tifosi biancocelesti, insieme a quelli dell'Olympia Agnonese, saranno presenti in gran numero al Civitelle per sostenere la squadra, dimostrando ancora una volta l'attaccamento alla maglia e alla propria città.

Con il calcio d'inizio ormai imminente, tutto è pronto per una domenica di sport e passione in Molise, con la speranza di vedere l'Isernia trionfare sul Vigor Senigallia.