110 Anni di Passione e Sport: Sci Club Capracotta e le Gare di Coppa Italia FISI â€“ Skiroll NextPro 2024

Il 1914 rappresenta l'anno più importante per gli sport invernali capracottesi: il 19 febbraio fu fondato lo Ski Club Capracotta che ancora oggi rappresenta un vanto per l'intera comunità capracottese, molisana e nazionale. Lo Sci Club ha rappresentato nel corso degli anni sempre un punto di riferimento per tutte le generazioni cresciute a Capracotta, svolgendo una funzione sia sportiva che educativa per i giovani.

Se non è il più antico in assoluto, quello di Capracotta è sicuramente uno degli Sci Club italiani a maggiore "anzianità".

Lo Sci Club Capracotta negli anni si è messo in luce con l'organizzazione di eventi sportivi di risonanza nazionale ed internazionale, ad esso sono stati conferiti 3 importantissimi riconoscimenti in ambito sportivo: il Distintivo d'Oro FISI (1984), la Stella d'Oro CONI (1985), Il Collare d'Oro (2018) al merito sportivo, la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Diverse le gare organizzate a livello nazionale sia in epoca passata, intorno agli anni Trenta, che in periodi più recenti. Un ricordo particolare va alle gare di sci di fondo denominate "Coppa Edmondo Angelaccio", Nazionale di Qualificazione, staffetta 3 x 8 Km, la cui prima edizione si svolse nel 1975 e poi negli anni seguenti. Furono le gare antesignane di tutto quello che è seguito nei decenni successivi. Nel 1984, a ricorrenza del 70° anniversario, lo Sci Club ottenne dalla FISI l'organizzazione dei Campionati Italiani Aspiranti e Juniores di Sci di Fondo.

L'evento che però più di tutti ha segnato la grandezza di Capracotta negli sport invernali e che ha rappresentato il riconoscimento dell'attività e promozione dello sci è stata l'organizzazione dei Campionati Assoluti di Sci di fondo del 1997. Questa è stata una delle edizioni più belle in assoluto dei campionati, con una macchina organizzativa perfetta, con la presenza dei grandi campioni che hanno fatto la storia di questa disciplina (quali Silvio Fauner, Marco Albarello, Stefania Belmondo e Manuela Di Centa) e, più di tutti, grazie alla presenza di un pubblico che in alcune gare ha superato le 15 mila unità.

Nel 2000 la FISI ha attribuito allo Sci Club Capracotta l'organizzazione dei Campionati Italiani Juniores e Aspiranti di sci di fondo. Anche diverse gare di Coppa Italia si sono svolte a Capracotta a partire dal 1995 e fino al 2006.

Nel 2004, in occasione dei 90 anni dalla fondazione, lo Sci Club Capracotta, ottiene dalla Federazione Internazionale dello Sci (F.I.S.) l'organizzazione di 4 gare di Continental Cup (Coppa Europa) di sci di fondo, l'edizione più a sud di sempre di quest'evento.

Nel 2008 Capracotta lo Sci Club ottiene nuovamente delle gare di Continental Cup, due un prove del circuito di Coppa Continentale OPA/FIS svolte nei giorni 8 e 9 marzo 2008.

Negli 2014, in occasione del centenario dalla fondazione, lo Sci Club Capracotta si prepara ad ospitare le Finali della FIS- OPA Continental Cup dal 14 al 16 marzo. Purtroppo, la scarso innevamento nei giorni precedenti hanno costretto il comitato organizzatore ad annullare le gare, che si sono poi svolte ad Isolaccia in Valdidentro (SO).

Il nostro sodalizio quest'anno festeggia i suoi 110 anni di attività tornando ad ospitare dopo tanti anni un evento sportivo di carattere nazionale.

Nei giorni 12 e 13 ottobre si svolgerà una gara di Coppa Italia FISI – Skiroll NextPro 2024 con il seguente programma:

Sabato 12 ottobre: XX Coppa Sci Club Capracotta

gara individuale T.C. mass start – ore 16:00 con partenza su Strada Provinciale (SP84) Castel del Giudice/Capracotta , dal bivio "Sotto la Terra" verso Capracotta, all'ingresso del paese deviazione sulla sinistra verso Prato Gentile e arrivo nel piazzale dell'Hotel Montecampo.

Domenica 13 ottobre: XXI Coppa Sci Club Capracotta

gara individuale T.L. mass start – ore 10:30 con partenza su Strada Provinciale (SP 87) Montesangrina, dal bivio Civitelle – Vastogirardi verso Capracotta e arrivo in Via Vallesorda altezza Hotel Conte Max.

Oreste D'Andrea - Presidente Sci Club Capracotta