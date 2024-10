Pennelli e passione: l'Olympia Agnone colora lo stadio Civitelle e riaccende l'amore per il calcio

Agnone, ha visto un'importante rinascita grazie all'impegno e alla dedizione di un gruppo di dirigenti e tifosi volontari della Polisportiva Olympia Agnone. Mauro Marinelli, Fernando Bucci, Marco Orlando, Cristian Pazzola e Raffaele Del Papa hanno deciso di restituire luminosità e freschezza allo stadio Cvitelle, uno dei pochi stadi comunali in Italia privo di barriere.

Appena varcato il cancello, i tifosi sono accolti da un colpo d'occhio spettacolare: i colori granata della squadra risplendono ovunque, dai seggiolini agli spogliatoi, creando un'atmosfera di entusiasmo e comunità. Questo rinnovamento non è passato inosservato, e i supporter hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto.

L’iniziativa dei dirigenti, armati di pennelli e colori, rappresenta non solo

un restyling estetico, ma un vero e proprio simbolo di passione per il calcio e per la squadra locale. Con questo gesto, i dirigenti e tifosi volontari, hanno dimostrato come il calcio possa unire e coinvolgere un’intera comunità, facendo rivivere la magia del gioco e il calore del tifo.

Il messaggio è chiaro: il calcio muove il mondo e, grazie a iniziative come questa, continua a portare gioia e vitalità nei cuori dei tifosi e nella vita quotidiana di Agnone.