Derby Emozionante: Olympia e Venafro pareggiano 4-4 in una Partita da Brividi al “Marchese Del Prete”

Il derby tra Olympia e Venafro si è concluso con un entusiasmante pareggio 4-4, regalando ai tifosi una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Le due squadre, storicamente antagoniste, si sono affrontate con grande lealtà sportiva, dimostrando che rivalità e fair play possono andare di pari passo.

La partita è stata giocata con intensità, e entrambe le squadre hanno mostrato determinazione nel cercare la vittoria. I ragazzi di mister Dell’Oglio hanno iniziato con grande slancio, sorprendendo il Venafro con un autogol di un difensore avversario. Un passaggio indietro poco preciso ha ingannato il portiere, permettendo all'Olympia di sbloccare subito il punteggio.

L’Agnonese, però, non si è fatta intimidire e ha risposto colpo su colpo. Dopo un’ottima manovra corale, il centrocampista D'Abbate ha messo in rete, raddopiando il vantaggio. A questo punto, il Venafro sembrava in difficoltà, ma ha saputo reagire. Un rigore controverso, concesso dall'arbitro Giulia Sapracone, ha permesso ai padroni di casa di accorciare le distanze. Critiche per l’arbitraggio sono arrivate da più parti, con i tifosi che hanno messo in discussione la decisione e la direzione di gara.

Il Venafro ha continuato a spingere, e dopo una distrazione del portiere Pazzola, Colato ha pareggiato. Non è passato molto prima che Ricamato, un ex giocatore dell'Olympia, segnasse di testa il terzo gol, chiudendo il primo tempo sul 3-2 per il Venafro.

Nella ripresa, l’Olympia ha ripreso il controllo del gioco. Un bel cross di Memoli ha permesso all’ex D'Orta di realizzare il gol del pareggio. Il match è rimasto aperto e combattuto, con il Venafro che ha trovato il quarto gol approfittando di un'altra disattenzione della difesa avversaria.

Tuttavia, l’Agnonese non ha mollato. Con un cambio strategico, mister Dell’Oglio ha inserito Di Ciocco al posto di Pavone, e a cinque minuti dalla fine, Coppola ha siglato il meritato pareggio in una mischia in area.

Negli istanti finali, l'Olympia ha avuto l’opportunità di portarsi in vantaggio, ma Memoli è arrivato di poco in ritardo sul pallone. La possibilità di segnare il quinto gol è svanita, ma il pareggio ha comunque soddisfatto entrambe le squadre, che hanno dato vita a una gara memorabile.

Al termine della partita, i ragazzi dell'Olympia hanno ringraziato i numerosi tifosi accorsi da Agnone per incitarli per tutti i novanta minuti. Questo pareggio è significativo anche in ottica classifica, e ora mister Dell’Oglio si prepara ad affrontare la prossima sfida contro il Vastogirardi, attualmente in testa, con la determinazione e la grinta che hanno caratterizzato anche questa partita.