AttivitÃ  in continua espansione del Settore Giovanile dell'Olympia Agnonese: inizia il torneo pulcini 2014-2015

Continua in maniera dinamica l'attività del settore giovanile dell'Olympia Agnonese, che ha recentemente avviato la partecipazione ai campionati regionali Allievi (anni 2008-2009) e Giovanissimi (anni 2010-2011), oltre al campionato provinciale degli Esordienti (anni 2012-2013). Un momento particolarmente significativo per la società è stato l'incontro con i tecnici del Sassuolo Calcio, nell'ambito del progetto "Generazione S", e la visita dei tecnici FIGC Molise per il progetto AST, che ha confermato l'impegno della società nel formare giovani talenti.

Oggi, sul campo senza barriere di Agnone, è iniziata la prima partita del Torneo Pulcini 2014-2015, fase autunnale.

I ragazzi dell'Olympia, divisi in due squadre, A (bianca) e B (rossa), entrambe allenate dai mister Patriarca e Brunetti, hanno affrontato la Fraterna di Isernia. Il match, giocato con la formula 7 contro 7 su un campo di dimensioni ridotte, ha visto un entusiasta seguito di genitori sugli spalti, mentre i piccoli atleti si sono dati da fare in una partita che, sebbene segnata da qualche difficoltà a causa della scarsa illuminazione dell'impianto, è stata una vera festa sportiva.

La prossima partita si terrà mercoledì 20 novembre alle 16.30, sempre sul campo di Agnone, dove la squadra B (rossa) affronterà il Venafro. La partecipazione del pubblico e l'entusiasmo dei ragazzi sono la dimostrazione di quanto il settore giovanile dell'Olympia Agnonese stia crescendo e puntando a un futuro ricco di soddisfazioni.