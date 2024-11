Andrea Antinucci, figlio e nipote di storici calciatori dell'Olympia Agnonese, continua la tradizione di famiglia con la convocazione nella Rappresentativa di Serie D

Il calcio isernino celebra un nuovo successo con la convocazione di Andrea Antinucci, classe 2007, nella Rappresentativa di Serie D, che si radunerà mercoledì prossimo a Roma. Un traguardo che prosegue una vera e propria tradizione di famiglia, poiché Andrea è figlio e nipote di due fratelli di Poggio Sannita, Antonio il padre e lo zio Marcello, entrambi ex calciatori dell'Olympia Agnonese negli anni Ottanta, una squadra che ha segnato la storia del calcio ad Agnone e Isernia.

Cresciuto nella scuola calcio ha esordito lo scorso anno in Serie D con il Vastogirardi, mostrando subito il suo talento e la sua determinazione. Inoltre, ha fatto parte della rappresentativa del Molise categoria Allievi, partecipando al Torneo delle Regioni in Piemonte. Nonostante numerose offerte da club di altre regioni, Andrea ha scelto di rimanere nella sua città natale per dare il suo contributo al Città di Isernia San Leucio, che ha ottenuto il primo posto nella classifica LND Giovani D Valore per l'utilizzo dei giovani nel girone F, e il terzo posto a livello nazionale.

La convocazione nella Rappresentativa di Serie D rappresenta il riconoscimento di un percorso di crescita improntato alla passione, all'impegno e alla professionalità, che continua a portare avanti una tradizione familiare di successo nel calcio. Una nuova tappa di una storia calcistica che unisce le generazioni, da Antonio e Marcello ad Andrea, e che continua a lasciare il segno nel panorama calcistico locale e regionale.