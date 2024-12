Vittoria per l'Olympia: Trionfo 4-1 contro il Boys Vairano e Spirito di Squadra al Top

L'Olympia ha iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di Eccellenza, con una vittoria convincente per 4-1 contro il Boys Vairano. Un risultato che potrebbe essere stato anche più ampio, considerando le numerose occasioni sprecate per eccesso di fretta e qualche errore di precisione.

I ragazzi dei mister Bonomi e Dell'Oglio hanno mostrato un gioco brillante, simile a quello delle prime giornate di campionato, rispolverando il icarattere e l’aggressività che li aveva contraddistinti in avvio di stagione. In alcune fasi della partita, sono stati anche capaci di esprimere un gioco molto fluido, con buone triangolazioni e fraseggi che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria.

Un altro aspetto positivo è stato l’esordio in prima squadra di due giovani talenti provenienti dal settore giovanile, Antenucci Alessandro e Misischia Simone, entrambi provenienti dall’Agnonese. Inoltre, grande gioia per il ritorno del gioiellino di casa, Colato Riccardo, che ha subito incantato il pubblico con un gol di rapina al 20' del primo tempo, che ha sbloccato il risultato. Subito dopo l'ottimo Coppola ha raddoppiato e, successivamente, ha triplicato la sua personale marcatura nel secondo tempo. Coppola si sta confermando come il bomber della squadra.

Infine il quarto gool e stato realizzato dal veloce Memoli.

Al termine della partita, i ragazzi dell'Olympia, insieme ai mister e allo staff, sono stati accolti dal presidente Russo e da tutta la dirigenza per una piccola cerimonia di ringraziamento. Durante l'incontro, è stato consegnato un dono natalizio a tutti, accompagnato dagli auguri di un sereno Natale a loro e alle loro famiglie. La giornata si è conclusa con un brindisi collettivo, con l'appuntamento fissato per riprendere gli allenamenti il 27 dicembre.

Inoltre, venerdì scorso, tutta la squadra e lo staff tecnico hanno partecipato a una cena di gruppo in un noto ristorante della zona, offerta dalla società, per celebrare il buon momento e il grande spirito di squadra che stanno vivendo in questa stagione!