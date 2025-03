Olympia Agnonese: una giornata di tecnica e passione con il Sassuolo e un futuro internazionale per i Pulcini

Lunedì 17 marzo, alle ore 17:00, l’attività della scuola calcio della società Olympia Agnonese entra nel vivo con un evento imperdibile presso lo stadio comunale del Civitelle, “Senza Barriere”. Un appuntamento che segna il proseguimento del progetto triennale "Generazione S" in collaborazione con il Sassuolo Calcio, giunto al secondo incontro didattico-educativo dell’anno.

Sul campo, sarà presente il tecnico dell’attività di base dell’U.S. Sassuolo, Mister Mimmo Di Gesù, che terrà una lezione tecnica seguita da una sessione teorica, dedicata ai ragazzi della categoria Pulcini misti 2014-2015. Un’occasione unica per affinare le competenze tecniche dei giovani talenti, grazie alla supervisione e ai consigli di un esperto del settore.

A fare da cornice a questa attività formativa, anche la presenza di figure chiave della Olympia Agnonese: Mister Antonio Dell'Oglio, responsabile dell’Area Tecnica del Settore Giovanile, Mister Michele Delli Quadri, responsabile dell’Area Tecnica dell’attività di base, e i tecnici Mister Maurizio Patriarca, Mister Angelo Brunetti e la professoressa Mister Anna Scampamorte.

L’evento vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori, provenienti da Agnone e Castiglione M.M., che non mancheranno di sostenere i giovani calciatori in questo importante momento di crescita.

Il responsabile del settore giovanile, Prof. Fernando Sica, darà il benvenuto a Mister Mimmo Di Gesù, con un saluto che segna il consolidamento della partnership con l’U.S. Sassuolo, e colgo l'occasione per comunicare che anche quest’anno, come per i precedenti 10, l’Olympia Agnonese prenderà parte al 27° Torneo Internazionale di Roseto, con la partecipazione della categoria Pulcini 2014-2025.

Il torneo, che si svolgerà con la presenza di circa 50 società italiane e internazionali provenienti da Croazia, Belgio e Polonia, coinvolgerà oltre 2000 ragazzi, per un appuntamento che si preannuncia all’insegna della passione e del fair play, dimostrando ancora una volta il livello di crescita e ambizione della Olympia Agnonese.

Un’occasione che non solo farà crescere i piccoli atleti sotto il profilo tecnico, ma che rafforza la vocazione internazionale della società, pronta a mettersi in gioco con le migliori squadre di tutta Europa.