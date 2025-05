Agnone ospita le Finali Regionali del Trofeo S3 Volley – Pallavolo Agnone in campo da capolista

Domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 16:30, il Palasport di Agnone sarà il palcoscenico delle Finali Regionali del Trofeo S3 Volley, evento che vedrà protagoniste le migliori giovani promesse della pallavolo molisana.

A scendere in campo saranno le prime 4 squadre classificate del Primo Livello Misto (categorie 2016-2017-2018) e le prime 4 squadre del Secondo Livello Femminile/Maschile (categorie 2013-2014-2015). Un appuntamento attesissimo, non solo per il valore sportivo delle gare, ma anche per l’importanza che riveste nella promozione dello sport giovanile sul territorio.

Tra le protagoniste, anche la rappresentativa Pallavolo Agnone Primo Livello Misto, seguita con passione e competenza dall’istruttrice Franca Iarussi, che arriva alla finale con il prestigioso titolo di capolista a punteggio pieno. Un traguardo che riflette l’impegno costante degli atleti e dello staff tecnico durante tutta la stagione.

Il Volley S3, progetto promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo, si pone come obiettivo quello di avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”. Una metodologia innovativa e inclusiva, che mette al centro il divertimento e la crescita motoria dei bambini, rendendo il percorso di apprendimento più naturale e coinvolgente.

L’evento promette spettacolo, emozioni e una grande cornice di pubblico: il futuro della pallavolo regionale è pronto a mettersi in mostra. Il Palasport di Agnone è pronto ad accogliere le finali con entusiasmo e passione.