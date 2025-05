Giochi della Gioventù, in 900 a Isernia per la fase regionale: sport, inclusione e festa per le scuole medie del Molise

Sono state oltre 900 le presenze che hanno animato, questo 13 maggio ad Isernia, la fase regionale dei Giochi della Gioventù. Allo Stadio "Mario Lancellotta”, gli studenti delle scuole secondarie di I grado del Molise sono stati protagonisti di una festa di sport inclusiva che, in questa fase sperimentale, li ha visti coinvolti in cinque discipline, pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, ginnastica, l'emergente pickleball, oltre al baskin dato l’inserimento nel programma anche della dimensione paralimpica. L’appuntamento di Isernia, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale Molise e da Sport e Salute, Coni e CIP, è uno dei centodieci eventi di sport, in tutta Italia, che, in concomitanza con l’approvazione della legge, segnano il ritorno dei Giochi della Gioventù e che vedono coinvolti oltre centomila gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e secondarie di I grado.

I “Giochi della Gioventù” sono promossi in sinergia dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, dal Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, con il sostegno della 7° Commissione del Senato, presieduta dal Senatore Roberto Marti e della VII Commissione della Camera dei Deputati, presieduta dall’onorevole Federico Mollicone

. L’obiettivo è quello di promuovere la formazione sportiva come parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e il riconoscimento dell’educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l’espressione della personalità, come componenti fondamentali del curriculum formativo e scolastico.

A salutare gli oltre 900 partecipanti alla festa regionale dei Giochi della Gioventù anche diverse figure istituzionali: gli Assessori allo Sport e all’Istruzione del Comune di Isernia, Gemma Laurelli e Angela Perpetua, il Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Donatella Perrella, il Delegato provinciale CONI Isernia, Elisabetta Lancellotta, la dirigente dell’USR Molise, Maria Chimisso assieme al Coordinatore Regionale Educazione Fisica-Motoria-Sportiva per l’Ufficio Scolastico Regionale, Luca Mainella ed al Coordinatore regionale Sport e Salute Molise, Angelo Campofredano. Il 26 e 27 maggio è invece prevista, allo Stadio Olimpico di Roma, la grande festa finale nazionale.