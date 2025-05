Coppa Primavera 2024/2025: venerdì ad Agnone la finale tra Aesernia Fraterna e Capracotta

Si svolgerà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 19.00 c/o il Palasport di Agnone, la Gara di Finale della Molise Cup di Calcio a 5 “Coppa Primavera” tra A.S.D. Aesernia Fraterna e A.S.D. Capracotta.

Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che in caso di parità al termine dei tempi effettivi di 20’ minuti ciascuno, saranno effettuati due tempi supplemetari di 5’ minuti effettivi ciascuno e, in caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti (Art.10 Regole del Giuoco di Calcio a 5).

Al termine della Gara di Finale della Coppa Primavera seguirà la premiazione alla presenza del Presidente Piero Di Cristinzi, del Responsabile del Calcio a 5 Gionni Matticoli e del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise.