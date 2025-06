Molise d’oro nella kickboxing: Gentili campione d’Italia, la Fighting Ring Boiano fa doppietta

Dopo Michela Patullo, un altro tricolore per l’associazione bojanese: trionfo sofferto e meritato a Jesolo contro il Team Elite Roma. A soli quattordici giorni dal trionfo romano di Michela Patullo nel Full Contact, la A.S.D. Fighting Ring Boiano scrive un’altra pagina gloriosa nel libro dello sport molisano. Stavolta il palcoscenico è Jesolo, dove il 31 maggio 2025 si è disputata la finalissima del Campionato Italiano di Light Contact. Protagonista assoluto: Ettore Gentili, per tutti semplicemente “Rino”, che ha conquistato con sudore, grinta e cuore il titolo tricolore contro l’agguerrito Andrea Valentini del Team Elite Kickboxing Roma. Un match tirato fino all’ultimo secondo, dove ogni colpo è stato pesato, ogni respiro dosato, ogni istante combattuto come fosse il decisivo. “Sentivo le mani e le gambe che tremavano”, ha raccontato Ettore a fine gara, visibilmente commosso. “I colpi non andavano a segno come avrei voluto, la tensione mi bloccava il respiro… ma non potevo e non volevo farmi scappare questa occasione”.

Poi il gong finale, l’urlo liberatorio, le braccia al cielo, l’abbraccio con il team, la bandiera sul petto. Campione d’Italia. Jesolo esplode in una festa che sa di orgoglio, di sacrifici ripagati, di un sogno diventato realtà. Ma non è finita qui. All’interno della stessa manifestazione si è disputato anche il Trofeo Italia, dove altri atleti della Fighting Ring Boiano hanno lasciato il segno. Nella categoria BMN Light -65 kg, Clara Monaco SUPER conquista una splendida medaglia d’oro. Un risultato di grande prestigio, che lascia solo un pizzico di rammarico per la mancata partecipazione alle qualifiche del Criterium.

Medaglie anche per Diego Masciotta (argento nel Kick Light GAV), Valentino Pallotta (argento nel Light Contact), e Lorenzo Scopece, che sale sul terzo gradino del podio nel Kick Light. Risultati importanti, che testimoniano il valore e la preparazione del team bojanese

. “Con un pizzico di esperienza in più, forse avremmo potuto cambiare il colore di qualche medaglia”, commentano i tecnici. Ma il bilancio resta straordinario. E poi ci sono loro, quelli che non sono saliti sul podio ma hanno lasciato il cuore sul tappeto: Mattia Di Pilla e Valentina Monaco, autori di ottime prestazioni che fanno ben sperare per il futuro. La crescita della Kickboxing in Molise passa anche — e soprattutto — da realtà come la Fighting Ring Boiano, che ogni anno arricchisce il palmarès regionale con titoli e trofei, offrendo ai giovani un’alternativa sportiva seria, fatta di disciplina, passione e ambizione.

Un vero vivaio di talenti, in continua espansione. Il prossimo appuntamento è già segnato in agenda: Campobasso, 15 giugno, Palaunimol. Ancora lei, Michela Patullo, proverà a portare a casa il titolo italiano PRO di Full Contact. Un’occasione per fare il tris, e continuare a far brillare il Molise nel panorama nazionale delle arti marziali.