Olympia Agnonese: primo incontro tecnico con il Sassuolo e la FIGC per il progetto “Generazione S” e AST

Grande entusiasmo in casa Olympia Agnonese per il primo incontro tecnico della stagione dedicato alla categoria Giovanissimi 2011-2012, guidata da mister Fusaro.

L’evento, giunto ormai alla terza edizione consecutiva, rientra nel prestigioso progetto “Generazione S” promosso dal Sassuolo Calcio, e per il secondo anno consecutivo è stato riconosciuto anche nell’ambito del progetto federale AST (Aree di Sviluppo Territoriale) della FIGC.

A rappresentare il Sassuolo sarà il tecnico Mimmo Di Gesù, che collaborerà sul campo con mister Fusaro e con tutti gli allenatori del settore giovanile agnonese, presenti per l’occasione.

Per la FIGC interverranno il responsabile tecnico Alessio Camuso e il delegato per l’attività di base Fulvio Parcesepe, figure di riferimento del progetto AST.

Ad accogliere i tecnici ci saranno i responsabili del settore giovanile Sica e Verdile, pronti a dare il benvenuto e a condividere i valori di crescita e collaborazione che caratterizzano la società.

Durante la giornata, mister Di Gesù e i tecnici della FIGC assisteranno agli allenamenti congiunti dei Giovanissimi, osservando da vicino la prestazione dei ragazzi e valutando eventuali prospetti di interesse per il vivaio del Sassuolo o per il Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro, dove già militano due giovani dell’Olympia segnalati negli anni precedenti.

Un appuntamento che si preannuncia ricco di arricchimento tecnico, confronto metodologico e nuove esperienze per tutti i partecipanti.

Un segnale concreto dell’impegno dell’Olympia Agnonese nel garantire ai propri giovani calciatori opportunità di crescita e visibilità nel panorama calcistico nazionale.