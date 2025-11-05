Festa Regionale della Pallavolo Molise: premi alla Pallavolo Agnone e a Stefano Patriarca come atleta dell'anno

La Festa Regionale della Pallavolo del Molise, terza edizione, svoltasi all’Auditorium dell’ex Gil di Campobasso e condotta da Luigi Di Lallo, ha celebrato la crescita e la coesione del movimento pallavolistico regionale con sorrisi, entusiasmo e numeri in aumento. Presenti tra gli altri il presidente nazionale Giuseppe Manfredi, il commissario tecnico dell’Italvolley Ferdinando “Fefè” De Giorgi e componenti del consiglio federale, con il vicepresidente Massimo Saia. Anche il sindaco di Agnone Daniele Saia e il dirigente Michele Cerbaso hanno partecipato all'evento con orgoglio.

Il presidente regionale Gennaro Niro ha evidenziato i progressi del comitato sia nel quadriennio precedente che nell’avvio dell’attuale, mentre Manfredi ha tracciato un bilancio positivo dell’anno e lanciato un saluto ai “ragazzi che sognano”. De Giorgi ha condiviso aneddoti dall’esperienza iridata, alternando spunti tecnici e personali.

Tra i premi e i riconoscimenti consegnati:

Stefano Patriarca — premiato come Atleta dell’anno.

Pallavolo Agnone — premiata e riconosciuta per i suoi meriti sul fronte giovanile (segnatamente nelle categorie S3 e Under), con menzione per il lavoro di base e lo sviluppo dei giovani atleti la cui formazione è composta da : Giorgia Di Ciocco, Chloe Labbate ,Beatrice Colaizzo, Emilio Del Papa ,Di Muccio Enea e Chiara Porfilio.

Allenatori : Franca Iarussi e Alfredo Labbate.

Alessio Di Iorio — premiato come dirigente (team manager e capo delegazione del gruppo femminile Under 21 oro in Indonesia).

Pietro Sacco — premio alla carriera arbitrale, consegnato dall’internazionale Stefano Cesare.

Erica Mastropietro — speciale nomination.

Sono salite sul palco anche le principali realtà sportive del territorio: Spike Devils Campobasso (A3 maschile), Female Volley Isernia (B2 femminile) e Termoli Pallavolo (neopromossa in B maschile e designata squadra dell’anno). Riconoscimenti estesi ai settori giovanili di Aurora Ururi-Larino, Nuova Pallavolo Campobasso, Delfina Volley School Termoli e altri, oltre ai passaggi di categoria delle formazioni senior (ad esempio la Nuova Pallavolo Campobasso dalla D alla C).

Premio anche al comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso (terzi agli ultimi tricolori del corpo e organizzatori dei tricolori di beach volley in Molise).

La serata ha proposto infine un approfondimento sul campionato dei territori, momento di confronto e crescita per i più giovani, con la partecipazione del presidente del comitato Irpinia-Sannio Stefano Aquino.

In sintesi: un evento che ha celebrato sia i singoli (come Stefano Patriarca) sia le eccellenze di base e giovanili (tra cui la Pallavolo Agnone), confermando il Molise come realtà viva e in crescita nel panorama pallavolistico nazionale.