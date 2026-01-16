Coppa Italia Dilettanti, finale regionale a Isernia: Olympia Agnonese–Venafro il 1° febbraio allo stadio Lancellotta

Il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise il 15 gennaio 2026 ha deliberato che la Finale Regionale della Coppa Italia Dilettanti, in programma il 1 febbraio 2026, si svolgerà allo Stadio “M.Lancellotta” di Isernia, alle ore 14.30, tra POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. e A.S.D. U.S. VENAFRO. Per la Finale è previsto lo svolgimento di due tempi da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i tiri di rigore ad oltranza (secondo quanto previsto dalle Istruzioni relative alla esecuzione dei tiri di rigore – Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio). Seguiranno indicazioni precise per quanto concerne l’acquisto dei biglietti per la Finale Regionale della Coppa Italia Dilettanti.