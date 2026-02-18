Olympia, il talento di Orlando Andrea vola al Centro Federale di Castel di Sangro: prima convocazione per il classe 2013.

Grande soddisfazione in casa Olympia per la prima convocazione del giovane calciatore Orlando Andrea, classe 2013, categoria Esordienti, allenato dal mister Suriano Gabriele, presso il Centro Federale di Castel di Sangro.

A darne lâ€™ufficialitÃ sono stati i responsabili Sica e Verdile, che hanno espresso orgoglio e soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dal giovane talento. Un riconoscimento importante, che premia lâ€™impegno, la costanza e la crescita dimostrata dal ragazzo nel corso della stagione.

Nella giornata di ieri, lunedÃ¬ 16, Orlando Andrea ha sostenuto il suo primo allenamento al Centro Federale, partecipando con grande entusiasmo e tanta voglia di confrontarsi con le altre realtÃ calcistiche giovanili abruzzesi e molisane. Unâ€™esperienza formativa significativa, che rappresenta un primo passo in un percorso di crescita sportiva e personale.

Tutta la societÃ Olympia rivolge al giovane calciatore un enorme in bocca al lupo per lâ€™inizio di questo lungo e stimolante cammino allâ€™interno del Centro Federale, con lâ€™auspicio che possa continuare a coltivare con passione e determinazione il proprio sogno calcistico.