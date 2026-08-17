Europei di Calcio a 5 B1: nello staff azzurro câ€™Ã¨ un unico molisano, il fisioterapista dott. Nino Perna

Ãˆ tutto pronto a Strasburgo per gli Europei di calcio a 5 B1, con la Nazionale italiana pronta a scendere in campo per difendere i colori azzurri. Il debutto Ã¨ fissato per oggi, 17 agosto, alle ore 21 contro la Romania.

Tra gli uomini che compongono lo staff tecnico della spedizione italiana spicca una presenza molisana: il dott. Nino Perna, fisioterapista, unico rappresentante del Molise al seguito degli Azzurri.

Un ruolo importante e delicato quello affidato a Perna, chiamato a occuparsi della preparazione e del benessere fisico degli atleti durante un appuntamento internazionale di grande prestigio.

Dopo la sfida inaugurale con la Romania, lâ€™Italia affronterÃ martedÃ¬ 18 agosto alle 18.30 la Spagna, mentre mercoledÃ¬ 19 agosto, sempre alle 18.30, chiuderÃ il girone contro la Turchia.

Il calendario proseguirÃ poi con le gare per la classifica e le semifinali, fino alle finali in programma sabato 23 agosto: alle 15.15 quella per il terzo e quarto posto e alle 18 la finalissima per il titolo europeo.

Per il Molise, dunque, un motivo in piÃ¹ per seguire con orgoglio il cammino della Nazionale: il dott. Nino Perna rappresenta infatti lâ€™unica presenza molisana nello staff azzurro impegnato a Strasburgo.

A lui e a tutta la Nazionale italiana va il piÃ¹ grande in bocca al lupo per questa importante avventura europea. Forza Azzurri, forza Nino! ???