Partenza sprint per l'Agnonese di mister Farrocco: dopo il poker a Torremaggiore, tris al "Civitelle" tra gli applausi del pubblico

Ãˆ un'inizio di stagione travolgente quello dell'Olympia Agnonese nel campionato di Eccellenza molisana 2026/2027. La formazione guidata in panchina da mister Farrocco viaggia a punteggio pieno dopo le prime due giornate, collezionando sei punti, sette gol fatti e prestazioni di grande carattere.

Dopo l'esordio con il botto nella prima giornata â€” un netto 4-2 sul campo dell'Atletico Torremaggiore in terra pugliese, dove i granata avevano dominato la gara fino al 4-0 parziale prima di concedere due reti nel finale â€”, l'Agnonese si Ã¨ ripetuta all'esordio casalingo sul terreno del "Civitelle".

Di fronte a un pubblico numeroso e caloroso come ai vecchi tempi, spinto dall'incitamento incessante degli ultras granata, l'Olympia ha superato con un perentorio 3-0 il Pietramontecorvino.

La sfida di domenica ha vissuto due fasi distinte. Nel primo tempo gli ospiti sono riusciti a imbrigliare la manovra dei padroni di casa, apparsi meno concentrati e poco incisivi sotto porta. Tuttavia, nella ripresa, dopo il necessario richiamo negli spogliatoi di mister Farrocco, la squadra Ã¨ salita in cattedra dominando la scena.

A sbloccare il match ci ha pensato il centravanti Lozano, seguito a ruota dal raddoppio firmato da Habib Fraglica e dal sigillo finale di Jordan Napolitano, al termine di una frazione di gioco ricca di occasioni da rete.

Al triplice fischio sono scattati gli applausi scroscianti della tifoseria rivolti ai calciatori, allo staff tecnico e alla societÃ , a testimonianza del grande entusiasmo ritrovato attorno all'intero progetto granata, che continua a distinguersi anche per le importanti iniziative sociali e la valorizzazione del settore giovanile.

L'attenzione dell'ambiente Ã¨ ora tutta proiettata alla super sfida di domenica 20 settembre. L'Olympia Agnonese farÃ visita all'Aurora Alto Casertano sul campo di Pietramelara per un vero e proprio scontro al vertice tra due dirette antagoniste alla vittoria finale. Per l'occasione, la societÃ granata ha rivolto un appello a tutti i tifosi e agli sportivi agnonesi affinchÃ© seguano la squadra in trasferta per far sentire il proprio calore ai ragazzi di mister Farrocco.