Coppa Molise, Olympia da applausi: i granata travolgono la Lokomotiv Riccia 8-1

RICCIA. Prestazione superlativa dei giovani granata dellâ€™Olympia, guidati da mister Farrocco, che nellâ€™andata degli ottavi di finale di Coppa Molise calano un roboante 8-1 sul campo della Lokomotiv Riccia, formazione che milita nel campionato di Promozione molisana.

Una gara dominata dallâ€™Olympia, che ha imposto fin dallâ€™inizio ritmo, qualitÃ e determinazione, mettendo al sicuro il risultato giÃ nelle prime fasi dellâ€™incontro. I granata non hanno mai dato lâ€™impressione di poter perdere il controllo della partita, confermando la volontÃ della squadra di arrivare fino in fondo alla competizione e conquistare un posto in finale.

Ad aprire le marcature Ã¨ stato Gassama, autore dello 0-1. Poco dopo Ã¨ arrivato il raddoppio firmato Alzate, seguito dallo 0-3 di Ercolano. Prima dellâ€™intervallo lâ€™Olympia ha continuato a spingere, trovando anche lo 0-4 con Fraglica e lo 0-5 con Lopez.

Nella ripresa i granata hanno dilagato. Ancora Fraglica, autentico protagonista della serata, ha firmato il 6-0 e successivamente anche il 7-0, completando una tripletta personale. La Lokomotiv Riccia ha trovato il gol della bandiera su calcio di rigore, portandosi sullâ€™1-7, ma lâ€™Olympia non si Ã¨ fermata.

A chiudere definitivamente i conti Ã¨ stato ancora Fraglica, che ha realizzato lâ€™1-8, firmando cosÃ¬ il suo poker personale.

Un successo netto e convincente che mette lâ€™Olympia in una posizione privilegiata in vista della gara di ritorno. La societÃ , come sottolineato, punta con decisione a raggiungere la finale di Coppa Molise, un traguardo prestigioso che manca dallâ€™albo dâ€™oro del club.