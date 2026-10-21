Coppa Italia Dilettanti, l’Agnonese cala il poker: Lokomotiv Riccia battuta 4-1

I granata conquistano il pass per i quarti di finale. In evidenza Ercolano, Gassama e Alzate, esordio in Eccellenza per il giovane agnonese Rodolfo Comegna, classe 2010.

Passaggio del turno senza particolari difficoltà per i ragazzi di mister Farrocco, che oggi, sul terreno del Civitelle di Agnone, hanno superato la Lokomotiv Riccia, formazione che milita nel campionato di Promozione, con un netto 4-1. Un successo che, sommato al buon risultato ottenuto nella gara d’andata, permette ai granata di conquistare l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, competizione alla quale la società tiene particolarmente.

Mister Farrocco ha approfittato dell’impegno di coppa per concedere un turno di riposo ad alcuni dei giocatori maggiormente impiegati nel corso della stagione, dando spazio a elementi con meno presenze. Una scelta che ha trovato risposte positive da parte di un gruppo apparso determinato, motivato e desideroso di mettersi in mostra.

L’Agnonese ha indirizzato subito la gara sui binari giusti, portandosi in vantaggio grazie a un bel tiro dalla distanza del bravo Ercolano. Poco dopo è arrivato anche il raddoppio, ancora con una conclusione che ha confermato la concretezza dei padroni di casa.

Nella ripresa, spazio ad altri avvicendamenti e alla possibilità di vedere all’opera diversi giovani. La terza rete porta la firma dell’attaccante Gassama, mentre il poker granata è stato completato dal giovane e promettente spagnolo Alzate.

La giornata ha regalato anche un momento speciale: l’esordio in Eccellenza del giovane agnonese Rodolfo Comegna, classe 2010, un traguardo significativo per il ragazzo e motivo di soddisfazione per l’ambiente granata.

Archiviata con successo la pratica di Coppa Italia, l’Agnonese si concentra ora sui prossimi impegni di campionato. Domenica, sempre al Civitelle, è in programma la sfida contro l’A.S. Gioiese, mentre mercoledì 28 ottobre i granata saranno impegnati nel recupero della gara a Guglionesi.

Il poker contro la Lokomotiv Riccia conferma la voglia di fare bene dell’Agnonese, capace di dare spazio alle seconde linee e ai giovani senza rinunciare a determinazione e concretezza.