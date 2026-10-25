Olympia Agnonese travolgente: la Gioiese si arrende, al Civitelle finisce 5-0

I granata di mister Farrocco dominano la settima giornata dâ€™andata del campionato di Eccellenza molisana. Ancora protagonista Ercolano, autore di una doppietta dopo quella in Coppa. Ora testa alle due trasferte contro Guglionesi e Montenero.

AGNONE. Una Olympia Agnonese in grande spolvero travolge la Gioiese con un netto 5-0 al Civitelle, nella settima giornata dâ€™andata del campionato di Eccellenza molisana. I ragazzi di mister Farrocco confermano il loro ottimo momento di forma, dando continuitÃ ai risultati positivi ottenuti tra campionato e Coppa.

La formazione granata ha condotto la gara sin dalle prime battute, dimostrando determinazione, qualitÃ e organizzazione. Una partita sempre sotto controllo, nella quale i giovani dellâ€™Olympia non hanno mai lasciato agli avversari lâ€™iniziativa, imponendo il proprio gioco per tutti i novanta minuti.

Il primo tempo si Ã¨ chiuso sul 2-0 per i padroni di casa, capaci di indirizzare subito la sfida sui binari giusti. Nella ripresa lâ€™Olympia ha continuato a spingere, ampliando ulteriormente il vantaggio grazie alle reti di Gassama, Ercolano e Fraglica, che hanno fissato il risultato sul definitivo 5-0.

Ancora una volta riflettori puntati su Ercolano, protagonista con una doppietta e confermatosi in un momento di particolare vena realizzativa. Il giovane talento granata aveva giÃ lasciato il segno con due reti in Coppa, ripetendosi oggi anche in campionato.

Archiviata la convincente vittoria contro la Gioiese, lâ€™Olympia Agnonese Ã¨ giÃ proiettata verso i prossimi impegni. MercoledÃ¬ 28 ottobre i granata saranno attesi dal recupero in trasferta contro il Guglionesi, mentre domenica 1Â° novembre faranno visita al Montenero.

Due appuntamenti importanti per dare continuitÃ ai risultati e proseguire la scalata in classifica. Lâ€™Olympia câ€™Ã¨ e, a suon di gol, conferma di voler essere protagonista di questa stagione.