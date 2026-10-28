Olympia Agnonese, brusco stop con il Guglionesi: i granata cadono 2-1 nel recupero

Lâ€™espulsione di Lopez e il nuovo vantaggio degli ospiti condannano la squadra di mister Farrocco. Domenica trasferta delicata a Montenero.
Battuta dâ€™arresto per la gloriosa Olympia Agnonese, che nella gara di recupero della settima giornata dâ€™andata del campionato di Eccellenza molisana cade in casa contro il Guglionesi, che si impone per 2-1.
Una sconfitta amara per i ragazzi granata, che non sono riusciti a ripetere le prestazioni offerte nelle ultime partite. A condizionare la prova della formazione guidata da mister Farrocco anche alcune assenze importanti dovute agli infortuni. Dallâ€™altra parte, il Guglionesi si Ã¨ dimostrato determinato e concreto, riuscendo a sfruttare le occasioni per portare a casa lâ€™intera posta in palio.
La gara si Ã¨ complicata ulteriormente nella seconda metÃ del secondo tempo, quando lâ€™Olympia Ã¨ rimasta in dieci uomini per lâ€™espulsione di Lopez, punito con una doppia ammonizione. Nonostante lâ€™inferioritÃ numerica, i granata hanno trovato la forza di reagire, riuscendo a ristabilire momentaneamente la paritÃ grazie alla rete di Gassama.
La gioia per il pareggio, tuttavia, Ã¨ durata poco: il Guglionesi Ã¨ riuscito a riportarsi in vantaggio, fissando il risultato sul definitivo 2-1 e lasciando lâ€™Olympia con lâ€™amaro in bocca.
Al triplice fischio, tanta delusione tra i giocatori e lo staff tecnico, con lâ€™amarezza condivisa anche dalla societÃ , che si aspettava un risultato diverso da questa sfida di recupero.
Per lâ€™Olympia, perÃ², non câ€™Ã¨ tempo per rimuginare sulla sconfitta. Domenica i granata saranno nuovamente impegnati in trasferta, questa volta sul campo del Montenero, in unâ€™altra gara importante per il cammino in campionato.
ServirÃ una pronta reazione per ritrovare gioco, determinazione e risultati, continuando a inseguire gli obiettivi fissati a inizio stagione. La corsa Ã¨ ancora aperta, ma per la gloriosa Olympia Agnonese sarÃ fondamentale ripartire subito con il giusto spirito.