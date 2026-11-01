Prova di forza dellâ€™Olympia: Napolitano firma il blitz, vittoria dâ€™oro per i granata

Nona giornata di Eccellenza Molisana: la squadra di mister Farrocco supera le assenze e la sfortuna, domina sul piano del gioco e porta a casa tre punti fondamentali per l'alta classifica. Ora testa al quarto di finale di Coppa con la Fraterna.

AGNONE â€“ Lâ€™Olympia non si ferma piÃ¹. Nella nona giornata di andata del campionato di Eccellenza Molisana, la gloriosa compagine granata firma unâ€™impresa di carattere e qualitÃ , conquistando un successo di vitale importanza per proseguire con determinazione la scalata verso le posizioni di vertice della classifica.

Unâ€™affermazione che pesa il doppio se si considera lâ€™emergenza con cui la squadra di mister Farrocco si Ã¨ dovuta presentare allâ€™appuntamento: unâ€™infermeria affollata e una lunghissima lista di infortunati non hanno scalfito il morale nÃ© la fame dei giovani granata, scesi in campo con la testa giusta e con lâ€™atteggiamento delle grandi squadre.

Sin dai primi minuti di gioco, lâ€™Olympia ha preso in mano le redini del match. Nel primo tempo la formazione granata ha offerto una vera e propria lezione di palleggio, imponendo un ritmo elevato e mettendo in mostra una fluiditÃ di manovra da categoria superiore. Il buon gioco espresso ha trovato la sua naturale e meritata formalizzazione nella seconda frazione di gara.

A decidere lâ€™incontro Ã¨ stata una vera e propria gemma di un irresistibile Napolitano: un gesto tecnico di pregevole fattura con cui il numero granata ha trafitto il portiere avversario, coronando una prestazione personale da assoluto protagonista e regalando il vantaggio ai suoi.

SubÃ¬to lo svantaggio, gli avversari hanno provato a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio con una reazione dâ€™orgoglio. Tuttavia, di fronte alle trame offensive avversarie si Ã¨ elevato un vero e proprio muro: la retroguardia dellâ€™Olympia si Ã¨ dimostrata impermeabile, concentrata e granitica, neutralizzando ogni affondo e difendendo il risultato fino al triplice fischio finale.

Con questa vittoria l'Olympia manda un chiaro segnale al campionato e si gode un momento di forma eccellente. Domenica prossima i granata osserveranno un turno di riposo per quanto riguarda la regular season, ma non ci sarÃ tempo per deconcentrarsi.

GiÃ mercoledÃ¬, infatti, ci si gioca un pezzo importante di stagione: la squadra volerÃ ad Isernia per affrontare la Fraterna nella sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di categoria.

In casa granata si respira un clima di forte entusiasmo. La societÃ ha espresso piena fiducia nei confronti dello staff tecnico e della rosa, convinta che questo gruppo abbia tutte le carte in regola per raggiungere traguardi prestigiosi su entrambi i fronti, sia in campionato che in coppa.