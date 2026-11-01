Scuola Calcio, al via il torneo autunnale Pulcini: i 2016-2017 del Civitelle pronti per l'esordio casalingo contro la Fraterna Isernia

Ãˆ tutto pronto allo stadio Civitelle per il fischio d'inizio del Torneo Autunnale Pulcini, l'appuntamento piÃ¹ atteso dai giovani atleti e dalle famiglie della scuola calcio. A scendere in campo saranno i talentuosi ragazzi delle annate 2016 e 2017, pronti a vivere le emozioni della loro prima vera esperienza di competizione a 7 contro 7.

Fiore all'occhiello della societÃ , il gruppo dei Pulcini quest'anno vanta ben 22 ragazzi iscritti. Una numerosa e vivace partecipazione che lo staff tecnico ha scelto di valorizzare al massimo: la rosa Ã¨ stata infatti sapientemente divisa in due squadre, la Squadra A e la Squadra B, una decisione fortemente voluta per garantire a ogni singolo bambino il giusto minutaggio, la possibilitÃ di giocare con continuitÃ e, soprattutto, il massimo del divertimento in campo.

A guidare i piccoli campioni in questo percorso di crescita sportiva e umana c'Ã¨ il prof. Ferdinando Giordano, tecnico qualificato e laureato in Scienze Motorie, che da sempre unisce la passione per il calcio alla cura della crescita motoria e coordinativa dei bambini.

L'esordio casalingo vedrÃ i nostri ragazzi impegnati sul manto erboso del Civitelle contro i pari etÃ della Fraterna di Isernia, in una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e dei sani valori del fair play.

Un grande in bocca al lupo al mister Ferdinando, a tutte le famiglie e, naturalmente, ai nostri splendidi piccoli atleti: che lo spettacolo abbia inizio!