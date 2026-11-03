Festa granata allo Stadio Civitelle: il 15 novembre l'Olympia Agnonese presenta la divisa ufficiale 2026/27

Agnone, 2 novembre 2026
Domenica 15 novembre, durante l'intervallo della gara con il Castel Di Sangro CEP 1953, la presentazione ufficiale al pubblico del Civitelle
L'ASD Polisportiva Olympia Agnonese presenterÃ ufficialmente la nuova maglia casalinga della Prima Squadra per la stagione 2026/27 domenica 15 novembre 2026, allo Stadio Comunale "Civitelle" di Agnone, durante l'intervallo della gara di Eccellenza Molise Olympia Agnonese - Castel Di Sangro CEP 1953, in programma alle ore 14:30.
La nuova divisa granata, realizzata con il sostegno dello sponsor di maglia Metal Impianti, sarÃ indossata e presentata a bordo campo, davanti alla tribuna, da un gruppo di tifose dell'Olympia. Alla cerimonia parteciperanno il Presidente Mario Russo, i dirigenti della societÃ , le autoritÃ cittadine e i rappresentanti di Metal Impianti.
SarÃ un momento di festa per la squadra, per i tifosi e per tutta la cittÃ , nel segno del percorso che la societÃ ha intrapreso in questa stagione.
|Data:
|Domenica 15 novembre 2026
|Ora:
|durante l'intervallo della gara, in programma alle 14:30
|Luogo:
|Stadio Comunale "Civitelle" - Agnone