Coppa Italia Eccellenza: l'Olympia Agnonese travolge la Fraterna 3-0. Ipoteca semifinale firmata Gassama ed Ercolano

ISERNIA â€“ Prestazione maiuscola e prova di forza per la gloriosa Olympia Agnonese di mister Farrocco che, nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, si impone con un netto e perentorio 3-0 sull'Asd Fraterna sul campo dello Stadio "Lancellotta" in contrada Le Piane a Isernia. Con questo successo schiacciante, i granata mettono una serissima ipoteca sul passaggio del turno e sulla qualificazione alle semifinali, in vista del match di ritorno programmato per il prossimo 18 novembre.

La cronaca della gara: dominio granata e doppietta di Gassama

Fin dal fischio d'inizio, i giovani dell'Olympia hanno mostrato una netta superioritÃ tecnica e una straordinaria determinazione tattica rispetto agli avversari, spingendo sull'acceleratore per archiviare subito la contesa.

A salire saldamente in cattedra Ã¨ stato il bomber Gassama, autore di una prestazione maiuscola e trascinante: nel corso della prima frazione di gioco, l'attaccante ha messo a segno una splendida doppietta personale con due reti di pregevole fattura che hanno tagliato le gambe alla formazione di casa e indirizzato la partita.

Nella ripresa, la squadra di mister Farrocco ha continuato a gestire il pallino del gioco senza rischiare nulla. A sigillare definitivamente il punteggio sul 3-0 Ã¨ stato il sempre presente e decisivo Ercolano, che insieme a Gassama si Ã¨ confermato tra i migliori in campo dell'intero match.

Verso lo scontro al vertice

Concluso l'impegno di Coppa con un risultato entusiasmante, i ragazzi dell'Olympia osservano ora un turno di riposo nel campionato di Eccellenza Molise previsto per questa domenica. Due settimane di lavoro intensivo per preparare al meglio il big match e scontro al vertice contro l'Asd Castel Di Sangro CEP 1953.