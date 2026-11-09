Scuola calcio Olympia Agnone, esordio positivo per i Pulcini 2016-2017 nel Torneo Autunnale

Ãˆ partito oggi, allo stadio Civitelle di Agnone, il Torneo Autunnale Pulcini riservato ai ragazzi delle annate 2016 e 2017. Una giornata di sport e divertimento che ha visto protagoniste le due formazioni dell'Olympia Agnone, Squadra A e Squadra B, impegnate contro le rispettive squadre A e B della Fraterna di Isernia.

Gli incontri si sono svolti su campi e con porte di dimensioni ridotte, nella formula del calcio a 7, articolata in tre tempi da 17 minuti ciascuno.

Sugli spalti numerosi genitori, arrivati da Agnone e Isernia, hanno seguito e sostenuto i propri figli, incoraggiando tutti i ragazzi scesi in campo. Al termine delle partite non sono mancati applausi e complimenti per i giovani calciatori, apprezzati non soltanto per le capacitÃ dimostrate sul terreno di gioco, ma soprattutto per il comportamento educato e corretto, dentro e fuori dal campo.

A guidare le due formazioni dell'Olympia Agnone sono stati i mister Ferdinando Giordano e Maurizio Patriarca.

Per quanto riguarda i risultati, la Squadra A, allenata da mister Giordano, ha conquistato la vittoria in tutte e tre le partite disputate. Bilancio positivo anche per la Squadra B, guidata da mister Patriarca una vinta, una persa, l'altra pareggiata