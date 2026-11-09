Olympia Agnone, esordio vincente per gli Allievi: 4-1 alla San Leucio di Isernia

Buona la prima per gli Allievi dell'Olympia Agnone nel Campionato Provinciale. Nella gara d'esordio, disputata oggi sul campo di Pescolanciano, i ragazzi granata hanno superato con un netto 4-1 i pari etÃ della San Leucio di Isernia.
Una partita giocata molto bene dai giovani dell'Olympia, scesi in campo con determinazione, grinta e voglia di conquistare la vittoria, riuscendo a imporsi con un risultato convincente.
A guidare la squadra sono i mister Fusaro, affiancato dal secondo allenatore Giancarlo Musilli.
A firmare le quattro reti dell'Olympia sono stati Musilli, Comegna, Bilac e Paoletta.
Un esordio positivo che regala entusiasmo ai ragazzi e allo staff tecnico granata, in vista del proseguimento del campionato.