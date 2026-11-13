Rino Gattuso e i campioni della Lazio accolgono l'ASD Santâ€™Agapito e il Sindaco Matticoli a Formello



SANTâ€™AGAPITO (IS) â€“ Una giornata indimenticabile all'insegna del grande calcio e della crescita istituzionale quella vissuta da una delegazione della societÃ ASD Santâ€™Agapito, recatasi in visita presso il Centro Sportivo della S.S. Lazio a Formello, alle porte di Roma.

Ad accompagnare i dirigenti e i rappresentanti del club molisano in questa prestigiosa trasferta c'era anche il Sindaco di Santâ€™Agapito, Liberato Matticoli, a testimonianza della costante vicinanza dell'Amministrazione Comunale verso le realtÃ sportive del territorio.

Durante la visita al quartier generale biancoceleste, la delegazione ha potuto osservare da vicino le strutture e l'organizzazione di un club di Serie A, vivendo momenti di grande emozione grazie all'incontro diretto con i protagonisti della prima squadra. I rappresentanti molisani hanno infatti avuto il piacere di salutare e confrontarsi con l'attaccante della Nazionale Mattia Zaccagni, i centrocampisti ed esterni NicolÃ² Rovella e Manuel Lazzari, e soprattutto con il tecnico biancoceleste mister Rino Gattuso, campione del mondo 2006 e guida carismatica della squadra.

Â«Ãˆ stata un'esperienza straordinaria ed estremamente stimolante per tutta la nostra societÃ Â», hanno commentato con entusiasmo i dirigenti dell'ASD Sant'Agapito.

Â«Poter incontrare di persona campioni del calibro di Zaccagni, Rovella, Lazzari e un'icona del calcio mondiale come mister Gattuso ci regala una carica immensa per il nostro lavoro quotidiano sul territorio. Ringraziamo la S.S. Lazio per la splendida accoglienza e il Sindaco Liberato Matticoli per averci accompagnato in questa giornata storica per il nostro clubÂ».

A chiudere la giornata Ã¨ stata la chiosa del primo cittadino Liberato Matticoli, che ha voluto esprimere profonda gratitudine ai vertici del club capitolino: Â«Desidero rivolgere un sentito e sincero ringraziamento al Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, per la straordinaria opportunitÃ concessa alla nostra delegazione e per la squisita ospitalitÃ riservataci a Formello. Lo sport rappresenta un fondamentale veicolo di aggregazione sociale e di crescita per i nostri giovani: poter portare il nome di Sant'Agapito in un contesto calcistico di cosÃ¬ alto prestigio Ã¨ motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunitÃ Â».

La visita a Formello segna cosÃ¬ una tappa memorabile nel percorso dell'ASD Sant'Agapito, che torna in Molise con rinnovato entusiasmo e nuovi stimoli da mettere al servizio del territorio.