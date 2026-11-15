Olympia Agnonese travolgente: 6-0 al Castel di Sangro, granata al terzo posto

Un’Olimpia Agnonese travolgente spazza via il Castel di Sangro con un netto 6-0 nella undicesima giornata del campionato molisano di Eccellenza, conquistando il terzo gradino del podio e lanciando un segnale inequivocabile alle rivali per il vertice della classifica.

Davanti a una cornice di pubblico numerosa e calorosa allo stadio “Civitelle”, i giovani leoni granata hanno offerto una prestazione di altissimo profilo, unendo a una straordinaria determinazione agonistica una qualità tecnica e un gioco corale impeccabili. La superiorità della formazione guidata da mister Farrocco è apparsa netta sin dalle prime battute, rendendo il match a senso unico dal primo all'ultimo minuto.

A sbloccare il parziale ci ha pensato dopo pochi minuti Napolitano, inaugurando una giornata di grande festa per i colori granata. La manovra offensiva dell'Agnonese ha continuato a produrre trame spettacolari, concretizzandosi con le reti di Gassama e la doppietta di Ercolano (autore del momentaneo e del quarto gol). Nel finale, la furia offensiva dei padroni di casa ha trovato ulteriori acuti grazie ai sigilli di Napolitano e Gassama, che con le rispettive doppiette hanno completato il definitivo 6-0. Sugli scudi, oltre al bomber Gassama — sempre più capocannoniere della squadra —, i protagonisti assoluti della giornata sono stati proprio Ercolano e Napolitano, entrambi autori di due reti a testa.

Non c'è tuttavia tempo per soffermarsi troppo sui festeggiamenti: l'agenda della settimana impone massima concentrazione. Mercoledì i granata saranno attesi dal delicato ritorno di Coppa contro la Fraterna, un trofeo particolarmente sentito e finora assente nella bacheca del club. Sabato, infine, si tornerà a calcare i campi di Eccellenza per la sfida esterna contro il San Leucio di Isernia. Con uno stato di salute fisico e mentale eccellente, l'Olympia dimostra di esserci e di volere lottare fino in fondo per la vetta.