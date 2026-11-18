La squadra di mister Farrocco vince 2-0 e conquista il passaggio del turno. In gol Marku e Montoya. Sabato appuntamento in campionato contro il San Leucio a Isernia.

L'Olympia di mister Farrocco conquista con merito l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Dopo aver superato nettamente la Fraterna di Isernia sia nella gara di andata sia in quella di ritorno dei quarti di finale, la formazione granata si prepara ora ad affrontare il Castel di Sangro nel doppio confronto in programma mercoledÃ¬ 2 dicembre (andata) e mercoledÃ¬ 16 dicembre (ritorno).

Nella gara odierna il tecnico ha scelto di dare spazio a diversi giovani e a quei giocatori che, nel corso della stagione, hanno avuto meno occasioni di scendere in campo. Una scelta che ha dato buone risposte: tutti si sono impegnati con grande determinazione, offrendo una prestazione positiva e dimostrando voglia di fare risultato.

La partita si Ã¨ chiusa sul 2-0 per l'Olympia. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa Ã¨ stato il giovane Marku ad aprire le marcature. A mettere il sigillo definitivo sulla vittoria, nel finale, ci ha pensato il giovane spagnolo Montoya, autore del gol del raddoppio.

Archiviato con soddisfazione il passaggio del turno, l'attenzione si sposta ora sul campionato. Sabato l'Olympia sarÃ impegnata a Isernia contro il San Leucio, in una sfida importante per risalire le posizioni alte della classifica.

La formazione granata attraversa un buon momento di forma e vuole proseguire la propria striscia positiva. La societÃ invita tutti i tifosi e gli appassionati a raggiungere lo stadio Lancellotta di Isernia per sostenere la squadra e accompagnarla verso un'altra importante vittoria.