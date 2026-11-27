Il professor Fernando Sica, storico dirigente della Polisportiva Olympia Agnonese, ha ricevuto oggi, venerdì 27 novembre, la Stella di bronzo al Merito Sportivo del CONI per l'anno 2024. Un'onorificenza di prestigio che premia una lunga attività al servizio dello sport e il contributo offerto alla sua promozione e crescita.

Il conferimento era stato ufficializzato con una lettera del 30 marzo 2026, firmata dal presidente nazionale del CONI, Luciano Buonfiglio, che aveva comunicato personalmente a Sica l'assegnazione della prestigiosa benemerenza.

Nella comunicazione, il presidente sottolinea che l'onorificenza viene attribuita «in riconoscimento delle benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale». Il CONI ha voluto inoltre esprimere la propria riconoscenza per «la generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio», attestando così non soltanto le capacità e i risultati conseguiti, ma anche il valore umano e professionale del percorso svolto.

La consegna ufficiale è avvenuta oggi a Isernia, nel corso della Cerimonia di Premiazione di fine anno organizzata dal CONI Molise, nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei”

L'invito alla cerimonia era stato trasmesso con una comunicazione del 3 novembre, firmata dal presidente regionale del CONI Molise, Benito Ferdinando Suliani, e dalla delegata provinciale di Isernia, Elisabetta Christiana Lancellotta.

Per Fernando Sica questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo personale e sportivo, ma anche un motivo di orgoglio per la Polisportiva Olympia Agnonese, alla cui storia è legato da una lunga esperienza dirigenziale.