Prestazione convincente per i ragazzi di mister Farrocco nella 13Âª giornata di andata del campionato di Eccellenza molisana. Doppietta di Lopez, a segno anche Fraglica e Vacca. Prima della gara un gesto simbolico contro la violenza sulle donne.

Lâ€™Olympia Agnonese non si ferma e continua la sua marcia positiva. Nella 13Âª giornata di andata del campionato di Eccellenza molisana, i granata superano con un netto 5-2 lo Sporting allo stadio Civitelle, conquistando il secondo posto in classifica a pari punti con il Matese, sconfitto in casa dallâ€™Aurora Casertano. La vetta resta a cinque lunghezze.

Una vittoria meritata, arrivata al termine di una prestazione di grande intensitÃ e qualitÃ . I ragazzi di mister Farrocco hanno dominato per gran parte dell'incontro, mostrando buone trame di gioco, personalitÃ e tanta determinazione, con una squadra capace di correre su ogni pallone e costruire occasioni con ottime soluzioni tecniche.

Il primo tempo si Ã¨ chiuso sul 2-0, grazie a un'autorete e alla splendida rete di Fraglica, autore di un colpo di testa in elevazione di pregevole fattura.

Nella ripresa Ã¨ salito in cattedra Lopez, protagonista assoluto con una doppietta. A completare il bottino granata ci ha pensato l'instancabile Vacca, classe 2008, autentico motorino capace di coprire ogni zona del campo.

Sul 5-0, nel finale i granata hanno allentato la pressione, consentendo agli avversari di realizzare due reti e fissare il risultato sul definitivo 5-2.

Adesso l'attenzione si sposta sulla Coppa. MercoledÃ¬ 2 dicembre l'Olympia sarÃ impegnata a Sesto Campano nella gara d'andata della semifinale. La societÃ e la squadra puntano a ottenere un risultato positivo per poi giocarsi con determinazione il passaggio del turno nella gara di ritorno, in programma mercoledÃ¬ 16 dicembre allo stadio Civitelle.

La squadra Ã¨ in salute, corre, gioca e dimostra di attraversare un ottimo momento di forma.

Da segnalare, infine, il bel gesto compiuto prima del fischio d'inizio. La gloriosa Olympia Agnonese, da sempre sensibile anche ai temi sociali, ha voluto ricordare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A ogni atleta Ã¨ stata consegnata una rosa, poi donata alle donne presenti sugli spalti: un simbolo di rispetto, attenzione e vicinanza, per ribadire con un gesto semplice un messaggio importante.