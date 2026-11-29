Una bella storia di sport e amicizia si è intrecciata oggi allo stadio Civitelle, in occasione della partita tra Olympia Agnonese e Sporting. Tra gli avversari dei granata c'era infatti Lorenzo Ballerini, classe 2001, ragazzo di Termoli che per tre anni ha vestito la maglia della gloriosa Olympia nell'ambito del progetto “Scuola e Calcio”.

Per lui è stato anche il momento di ritrovare il professor Fernando Sica, storico dirigente della Polisportiva Olympia Agnonese, con il quale ha condiviso quella significativa esperienza sportiva e formativa.

Oggi Lorenzo prosegue il suo percorso calcistico con il C.N.C. Sporting, ma il legame con l'Olympia e con chi lo ha accompagnato nei suoi anni in granata resta un bel ricordo.

Il mondo dello sport riserva anche queste belle sorprese: giocatori che un tempo indossavano la stessa maglia e correvano dalla stessa parte del campo, oggi si ritrovano avversari. Cambiano le squadre, cambiano i colori e le sfide, ma i rapporti umani, l'affetto e la stima costruiti negli anni restano intatti. Perché il calcio è anche questo: competizione sul terreno di gioco, amicizia e rispetto fuori dal campo