Più di cento persone hanno partecipato alla passeggiata ecologica, storica a Villacanale

Il covid 19 ha sicuramente rivoluzionato il modo di vivere e pensare di tante persone. C'è ancora chi non ha realizzato fino in fondo il grande pericolo e i rischi che abbiamo corso a fronte di un temibile nemico invisibile , ma potentissimo. Comunque la curva del contagio giorno per giorno tende a scendere, ma non bisogna abbassare la guardia. Ma la pandemia ha necessariamente fatto ripensare sul nostro modo di vivere e su quali sono le priorità da assegnare per la qualità dell'ambiente e della nostra vita. Pertanto in molti oramai operano scelte diverse anche per trascorrere le vacanze e il tempo libero. Si preferiscono i luoghi meno affollati, si rivalutano i borghi delle aree interne, le passeggiate all'aperto tra i boschi, alla scoperta del contatto con la natura, del territorio, della storia dei luoghi e della flora e fauna. Oggi difatti l'Agricult, passeggiata nella natura a Villa Canale, ha riscosso un grande successo. oltre cento i partecipanti, di tutte le fasce d'età, molti i giovani e bambini. L'evento organizzato dall'associazione Culturale Nuova Villa Canale, in collaborazione con il Rotary Club Agnone, L'Anc nucleo volontariato e protezione civile e con il patrocinio del comune di Agnone, si è svolta tra l'entusiasmo dei partecipanti, che volgevano tutt'intorno i loro sguardi incuriositi dai magnifici paesaggi. Grande attenzione hanno suscitato gli interventi del dott Nicola Mastronardi storico, da Marco Cacciavillani che ha intrattenuto i partecipanti sull'ecosistema e della dottoressa nutrizionista Maria Luigia Bianchi. Alla fine un pranzo ristoratore preparato dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri , nucleo di protezione civile ha concluso la magnifica giornata