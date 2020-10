"Le casette degli angeli" in ricordo dei defunti da Covid 19 a Schiavi D'Abruzzo

Il centro Italico Safim Aps Ets presenta le casette degli angeli 2020.

A Schiavi di Abruzzo da oggi venerdi 30 ottobre,presso la Rotonda si rinnova un antichissimo rito dedicato ai defunti, "Le casette degli Angeli" quest'anno in particolare vengono celebrati i defunti da covid 19. E' una delle tante significative tradizioni abruzzesi dedicate ai morti a partire dallla vigilia di Ognissanti sino a metà novembre. Nel paesino dell'Alto Vastese,il rito era andato in disuso per molti anni. Tradizione comunque che è stata ripristinata a partire dal 2019 dopo circa 60 anni di assenza. E' uno spettacolo evocativo molto sentito dalla popolazione e suggestivo a cura dell'Associazione Centro Italico Safinim A.P.S, con il patrocinio del Comune di Schiavi e la collaborazione delle mamme e dei bambini.Sulla scalinata che sovrasta la Rotonda, vengono poste tante minuscole casine benedette precedentemente, contenenti un lumicino, costruite con materiale riciclato