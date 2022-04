Weekend Green Awards 2022 La riserva di Montedimezzo, Vastogirardi(IS), si aggiudica il premio NATURAL PARK PREMIUM

Si è concluso ufficialmente e con grande successo l’edizione 2022 dei Weekend Premium Green Awards. Il Molise ha riscosso un grande successo.

Lanciato nel 2015, il Weekend Green Awards si propone di premiare le strutture e i parchi – a vocazione green e all’insegna della tutela dell’ambiente e della sostenibilità – particolarmente indicati per il fine settimana. A questi si aggiungono i mezzi di trasporto che permettono al turista di godere di queste eccellenze italiane in comodità e sicurezza. L’esigenza è di valorizzare tutte le forme di turismo sostenibili, le vie verdi, i percorsi ciclopedonali, i parchi italiani, al fine di renderli noti al grande pubblico.

L’edizione 2022 degli Awards e' durata fino al 28 marzo e si concluderà con la proclamazione dei vincitori nel corso di una serata evento a Milano.

La cittadina di Capracotta (IS) tra i borghi votati da una giuria di esperti si è aggiudicata il premio Borgo weekend Green che viene assegnato al borgo italiano che si è distinto per la sostenibilità nella produzione di energia rinnovabile e nell’adozione di infrastrutture che favoriscono l’utilizzo di auto elettriche o ibride.

Tra i criteri premianti anche la presenza di coltivazioni biologiche (o distretti biologici), di un’offerta turistica caratterizzata da servizi per il turismo slow, come la presenza di percorsi ciclopedonabili e trekking.

Sempre nell'ambito del concorso La Riserva di Montedimezzo nel comune di Vastogirardi si è aggiudicata il premio Natural Park Premium, nelle categorie decretati dalla giuria popolare del web

ll Premio Natural Park Premium viene assegnato a parchi, riserve naturali, aree protette, a livello nazionale e regionale. Il premio è assegnato a quelle realtà che contribuiscono allo sviluppo del territorio sia in termini produttivi che lavorativi, in particolare per i giovani.

Proseguiranno invece fino al 30 maggio le votazioni delle ultime tre categorie aggiunte all’edizione 2022: Weekend con Gusto, Weekend Premium Video e Camper-Van, sfide che il Molise accetta

https://www.weekendpremium.it/weekend-premium-green-2022-tutti-i-vincitori/?fbclid=IwAR0u-fdLa1cWp-MoYLwMaPJDF_MXuNGOa9So1tFgwSBBW287oqkt2-usf6s