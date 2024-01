'Il Molise Resiste' al Centro commerciale Costaverde

Dalla preziosa collaborazione nata nel 2022 con l’Associazione Abruzzo e Molise in Miniatura, il Centro commerciale Costaverde ha il piacere di presentare un’iniziativa innovativa e unica nel suo genere che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Molise: “Il Molise Resiste”.

Il centro commerciale diventa il “luogo” in cui mettere in connessione le diverse realtà del territorio che si impegnano quotidianamente nel diffondere cultura, storia e identità di una regione che esiste e resiste: il Molise!

L’evoluzione della mostra, inizialmente presentata con la collaborazione dell’Associazione nella persona del Presidente Livio Bucci, consiste nella produzione di virtual tour delle principali attrazioni storiche della Regione: cinque esperienze immersive nelle maggior attrazioni storiche del Molise da vivere in 3D. Un modo nuovo per favorire engagement e avvicinare l’utenza al patrimonio artistico e cultura delle bellezze del territorio.

Il Molise Resiste è un vero e proprio racconto di questa terra: grazie a monumenti e a pezzi di storia ricostruiti da artigiani locali viene data nuova luce ad opere simbolo della Regione. In questa mostra il passato si unisce al futuro, sarà infatti possibile vedere questi monumenti tramite oculus in realtà virtuale e ascoltare le curiosità più interessanti raccontate anche nel dialetto locale.

Oltre alle istituzioni, sono stati coinvolti gli studenti delle scuole primaria e secondaria del territorio ed è presente una partnership di valore come quella dei digital partner de “Il Molise non Esiste” che con più di 116 mila follower ha fornito tantissimi contenuti utili per l’iniziativa e, nella stessa ottica, anche la “Calciocavallo F.C.” Un importante traguardo di pubbliche relazioni e di promozione territoriale, uniti per una identità molisana.

Vi aspettiamo fino al 25 febbraio al Centro Costaverde.