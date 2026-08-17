Agnone segreta: la storia del Ponte di Ferro che forse non conosci

Di quanto siano suggestivi alcuni tratti del fiume Verrino Ã¨ ormai ben noto, pensando ad esempio alle storiche fonderie o alle sue cascate. Ce n'Ã¨ uno in particolare, perÃ², che in pochi conoscono o ricordano: il Ponte di Ferro sul Verrino.

In questa vallata un tempo ricca di attivitÃ produttive, come ramiere e mulini, oggi si respira una tranquillitÃ e una pace irresistibili per chi soffre la velocitÃ e la frenesia del mondo moderno.

Il luogo diventa ancora piÃ¹ affascinante se si pensa che, almeno dagli inizi del â€˜700 e fino agli anni â€˜70 del secolo scorso, questo ponte era il punto centrale e nevralgico della strada che portava ad Agnone dalle campagne circostanti. Centinaia di persone vi sono passate ogni giorno fino al dopoguerra.

La sua Ã¨ una storia travagliata: dalla struttura originale in pietra al rifacimento in ferro di inizio â€˜900, fino alla distruzione durante la seconda guerra mondiale nel 1943 e alla successiva rinascita. Era proprio qui che gli innamorati si fermavano a danzare negli anni che seguirono gli orrori della guerra, spinti da una voglia di vivere straordinaria.

Passare su questo ponte oggi pensando a tutto ciÃ² regala un'emozione indescrivibile. Il modo migliore per comprendere il fascino di questo luogo Ã¨ recarvisi di persona, magari prendendosi un poâ€™ di tempo per rinfrescarsi lungo il corso del fiume. Articolo firmato da un giovane agnonese che conosce la storia

Come arrivare: Ecco le indicazioni (a circa 7 km dal centro di Agnone)

Arrivare qui: https://maps.app.goo.gl/HCLhtCFgDYyTWPSU7

Poi qui: https://maps.app.goo.gl/H5cospKAu6r3AwGe9

Il sito si trova a circa 7 km dal centro di Agnone. Ãˆ possibile raggiungere il punto di arrivo seguendo le indicazioni stradali per la zona del fiume Verrino lungo la SP86.